اخبارمصر-د.هند بدارى

انطلق اليوم الأربعاء الفوج الثامن من شباب الجامعات المصرية لزيارة مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ومصنع أبو زعبل للصناعات المتخصصة التابعين لوزارة الإنتاج الحربى .

ويشارك بالفوج 100 طالب وطالبة من جامعتي الأسكندرية ودمنهور في إطار مبادرة “كل يوم جديد” التي أطلقتها وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى.

وأكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الزيارات التى تتم كل أسبوع على مدار ثلاثة أشهر متتالية اعتباراً من شهر سبتمبر الماضى لها مردود إيجابى على الشباب فى رفع قيم الولاء والإنتماء لديهم.