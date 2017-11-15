اخبارمصر - د.هند بدارى

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة تشديد وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط القائمين بالغش التجاري.

وصرح العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين إن الحملات التي شنتها الادارة بالتعاون من ممثلين لمديريات التموين والصحة والبيئة والطب البيطرى تمكنت من تحرير عدد 37 قضية تموينية متنوعة خلال يوم واحد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشار أنور إلى أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين مخالفات في مجال المخابز والمحال التجارية العامة منها عدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص وعدم وجود لوحة مواعيد وعدم الإعلان عن مخزن تابع للمحل بالإضافة إلى ضبط عدد 4 طن كيلو سكر تمويني مدعم و169 من السلع الغذائية منتهية الصلاحية لافتًا إلى أن المتهمين وجهت لهم تهم مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم وجارى عرضهم على النيابة العامة.