اخبارمصر- محمد خلف أمين

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف اليوم قرار الإزالة الخاص بأحد الأبراج ” تحت الإنشاء ” بمدينة بني سويف وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،أشرف اللواء خميس أبوالفضل السكرتير العام المساعد،والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة والمهندس أحمد حسن مدير الإدارة الهندسية،على أعمال إزالة الأدوار المخالفة تطبيقاً لقانون 119 الخاص بمخالفات البناء

وأكد السكرتير العام المساعد أن محافظ بني سويف أمر الإدارة الهندسية بمراجعة شاملة لإلتزام الأبراج الجاري بناؤها باشتراطات التراخيص القانونية لسرعة تنفيذ الإزالة لها طبقاً للقانون ، مضيفاً أنه يتم اليوم إزالة أحد المخالفات المتعلقة بـ3 أدوار في أحد الأبراج على كورنيش النيل والذي خالف اشتراطات التراخيص والقانون