اخبار مصر- فيصل زكي

صرح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية تسير بخطى سريعة في خطة تحديث أسطولها وفي هذا الصدد تعاقدت مصر للطيران على ضم ٤٥ طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية للأسطول في صفقة هي الأكبر في تاريخ الشركة حيث تقدر بحوالي ٦ مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة مصرللطيران في معرض “Dubai Air Show” أحد أهم الفاعليات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

وقد تمكنت مصر للطيران على مدار هاتين الدورتين للمعرض من عقد أحدث صفقاتها لتحديث الأسطول، حيث تعاقدت العام الماضي مع شركة بوينج العالمية على شراء ٩ طائرات من طراز B737-800 NG والتي من المنتظر وصول الطائرة التاسعة منها في ديسمبر القادم كما استمرت الشركة في عقد صفقاتها هذا العام مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات والتي نجحت خلالها في ضم ٤٥ طائرة للأسطول تصل على مدار العامين المقبلين.

وبهذا يصبح إجمالي الطائرات التي تعاقدت عليها مصرللطيران لتنضم للأسطول مؤخرا ٥٤ طائرة، وهو ما يعد من اهم انجازات الشركه .