اخبارمصر- سماء المنياوى

قام فريق عمل مشروع الثقافة والمسرح ضد التمييز والذى ينفذه الاتحاد العام لنساء مصر ولجنة الدعم الفنى بزيارة محافظة المنيا استهدفت الزيارة دعم قدرات الفرق المسرحية المشاركة فى المشروع وكذلك اختيار افضل العروض المسرحية المشاركة.

وقد تقدمت 9 فرق مسرحية بعروض تناقش قضية التميز الديني والنوعي وكذلك قضية العنف المبنى على التمييز ومن المقرر ان يتم اختيار اربع عروض يتم دعمها من ضمن العروض المشاركة .

جدير بالذكر ان الاتحاد سيقيم خلال شهر ديسمبر مهرجان مسرحي تشارك فيه الفرق التي تم تصعيدها اثناء جولات التصفية الاولى التي تجري بمحافظات القاهرة والاسكندرية والمنيا .

على جانب اخر قام فريق عمل المشروع بعقد ورشة فن تشكيلي وورشة تدريب موسيقى تستهدف الورشتين أنتاج أعمال فنية ولوحات واغاني تناهض التمييز الديني والنوعي.