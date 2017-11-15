رام الله - أ ش أ

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء مقطع فيديو للاستعدادات العسكرية الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع (0404) إغلاق طرق المستوطنين استعدادا لأي طارئ وتحسبا لرد من المقاومة على قصف النفق واستشهاد 12 مقاوما.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نشرت أمس الثلاثاء “منظومة القبة الحديدية” في مدينة تل أبيب المحتلة والمناطق المحيطة بها.

وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية نشرت القبة الحديدية في تل أبيب والمناطق المحيطة بها ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تخوفا من رد حركة الجهاد الإسلامي على استهداف النفق قبل أسبوعين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.