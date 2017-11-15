أخبار مصر - سماء المنياوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن إصابة 20 مواطنًا في حادثي سير بمحافظتي القاهرة والغربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عن انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عمال بالحي المتميز بجوار مركز مدينة بدر، محافظة القاهرة، وأسفر عن إصابة 10 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى بدر الجامعي بمشاركة 5 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إلى أن الحادث الثاني أسفر عن إصابة 10 مواطنين أخرين ، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمركز طنطا، محافظة الغربية، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى طنطا الجامعي بمشاركة 5 سيارات إسعاف مجهزة.

وذكر ” مجاهد ” إن الإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وخدوش وكدمات متفرقة بالجسد ، وجرح قطعي بفروة الرأس والوجه ، اشتباة كسر بالضلوع ، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.