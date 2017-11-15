سول - أ ش أ

أكد مكتب الرئاسة في سول اليوم الأربعاء أن جولة رئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن إلى 3 دول في جنوب شرق آسيا، وسعت الآفاق الدبلوماسية واستكملت مسودة السياسات الدبلوماسية والأمنية التي ترسمها الحكومة الكورية الجنوبية.

وأشاد مكتب الرئاسة بلقاء القمة بين الرئيس مون ونظيره الصيني شي جين بينج في 11 نوفمبر الحالي بفيتنام، وذلك بناء على أنه أعاد العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين إلى طبيعتها والتي تشهد خلافات دبلوماسية بسبب نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي ” ثاد ” في كوريا الجنوبية.

وأكد المتحدث باسم المكتب بارك سو هيون – في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء – إن الرئيسين الكوري الجنوبي والصيني أكدا مجددا على ما ينص عليه البيان المشترك، الذي أعلنته كل من سول وبكين يوم 31 أكتوبر الماضي بشأن عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها، واتفقا على تطبيع التبادل والتعاون في جميع المجالات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الرئيس مون أجرى سلسلة من المباحثات الثنائية مع قادة الدول الآسيوية أثناء الجولة على رأسها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو والرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي والرئيس الصيني شي جين بينج وغيرهم، مؤكدا أن الرئيس نجح في جذب التأييد والتعاون من المجتمع الدولي في جهود الحكومة الكورية الجنوبية للحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية.