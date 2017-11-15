فكتوريا-أ ش أ

تأهلت رنيم الوليلى ونور الطيب للدور الثانى من بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، إحدى بطولات السلسلة العالمية لموسم 2018-2017.

واستطاعت الوليلى، المصنفة الثانية فى البطولة، أن تفوز على الإنجليزية فى ونا موفيرلى، بثلاثة أشواط دون رد 11-9، 14-12، 14-12 فى 35 دقيقة، وحققت الطيب فوزًا سهلًا على الهندية ديبيكا باليكال بثلاثة أشواط دون مقابل 11-4، 11-4، 11-8 فى 17 دقيقة فقط.

فى السياق ذاته، ودعت نادين شاهين منافسات البطولة، بعدما كادت أن تحقق المفاجأة وتتغلب على المصنفة العاشرة النيوزلندية جويل كينج، لكن اللاعبة النيوزلندية استطاعت أن تحسم المواجهة لصالحها بثلاثة أشواط مقابل شوطين 7-11، 11-1، 10-12، 11-9، 11-4 فى 49 دقيقة.