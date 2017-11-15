اخبارمصر - د.هند بدارى

أعلنت هيئة السكة الحديد ان نتوسط التأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة اليوم الأربعاء حوالى 20دقيقة وتشمل التأخيرات خط القاهرة / الأسكندرية 20 دقيقة خط القاهرة / السد العالى 40 ق .خط بنها / بورسعيد 15 ق .

المنصورة / دمياط 20 ق .

وارجعت هيئة السكة الحديد ذلك بسبب إجراء الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات .

وتناشد الهيئة الركاب الحفاظ على الممتلكات العامة “محطات – قطارات”حيث أنها ملك للراكب وهو المتنفع الأول منها .

أرقام الخطوط الساخنه لإستقبال الشكاوى واﻻقترحات

01274422925 – 0225753555 – 147