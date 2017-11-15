سول - أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية بايك تيه-هيون أنه لم يتم رصد أي تحرك غير معتاد في كوريا الشمالية بعد انشقاق جندي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية عبر منطقة الأمن المشتركة في قرية الهدنة “بانمنجوم”.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الشمالية ذكرت الجندي المنشق عبر وسائل إعلامية أو مكبرات الصوت أن كوريا الشمالية لم تذكر أي شيء حول الجندي المنشق.

وبخصوص الحالة الصحية للجندي المنشق, اوضح بايك أن الجندي يخضع لعلاج طبي حاليا مضيفا أنه من المتوقع أن يجري التحقيق معه بعد شفائه.