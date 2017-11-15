نايبييداو/ بورما- أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحفي الاربعاء في نايبييداو عاصمة بورما، ان بلاده تعارض “في الوقت الحاضر” فرض عقوبات جديدة على بورما.

وأضاف تيلرسون في مؤتمره الصحفي،وهو يقف الى جانب زعيمة بورما اونغ سان سو تشي”ان العقوبات ليست شيئا انصح به في الوقت الحاضر،سندرس كل ذلك بكثير من الحذر لدى عودتي الى واشنطن”.

وتتعرض السلطات في بورما لانتقادات شديدة بسبب طريقة ادارتها لاعمال العنف في غرب البلاد التي ادت الى تشريد مئات الاف الاشخاص من الروهينجا المسلمين خلال الأشهر القليلة الماضية.