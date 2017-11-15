اخبارمصر- د.هند بدارى

استضافت جامعة عين شمس ابطال العمل الفنى الكبير يوميات ونيس بحضور ا. د هبة شاهين رئيس قسم الاعلام بكلية الاداب والفنان سامح صفوت وابطال مسلسل ونيس الفنان فادى خفاجة والفنانة هدى هانى والفنانة ريم احمد.

واكد ا.د فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان أبناء ونيس اصبحوا نموذجا مشرفا على المستوى الفنى والثقافى والتربوي وهذا يوضح مدى تأثير العمل الدرامى على قيم واخلاق ابنائنا وان مثل هذه الاعمال الدرامية تحقق اهداف ذات مثل وقيم وبالتالى الارتقاء بالمجتمع واحتفالنا بهم فى الجامعة يوصل رسالة للمجتمع بأننا لا ننسي الاعمال القيمة .

وأشار ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة الى ان الجامعة حريصة على تنظيم اللقاءات الفنية والثقافية وذلك فى إطار الموسم الثقافى

ويتم تقديم مثل هذه النماذج الناجحة من الشباب لابنائنا الطلاب حتى يقتدوا بهم فى حياتهم العملية وهذا جزء من هدف الجامعة فى أرشاد ابنائها الطلاب لطريق الصحيح وابعادهم عن الافكار الهدامه والغير سوية

وعبر الفنان سامح صفوت عن اكتسابه للكثير من الاخلاقيات من مسلسل ونيس وهى ما جعلته ينجح فى حياته الدراسية والعملية ، واشار الى استعداده الكامل هو وزملائه من ابناء ونيس على تقديم ورش عمل فى التمثيل لطلاب جامعة عين شمس الموهبين.