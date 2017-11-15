اخبارمصر - د.هند بدارى

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة لتعليم اللغة الصينية إحتفالية “يوم كونفوشيوس” وشهد مقر المعهد بالجامعة يومآ للأنشطة الحرة والفعاليات ببن الطلاب .. وشهد الإحتفالية الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة وأساتدة المعهد من المصريين والصينيين.

وبدأت فعاليات الإحتفالية بمحاضرة القتها الأستاذة “وانج خاي يان” بعنوان: ” ثقافة الطب الصيني: طريق الصحة”، وشرحت خلالها المبادئ الأساسية للطب الصيني.

وجذبت المحاضرة العديد من الطلاب، وبخاصة مايتناول موضوع ” الحد من تناول المأكولات المثلجة” كما تحمس الطلاب لتجربة الحجامة والوخز بالإبر الصينية. وجذبت محاضرة ” الووشو” التى القاها الأستاذ لي نينغ أستاذ الووشو طلاب المعهد والقى المحاضرة وشرح “لي نينج” أنواع الووشو وأخلاقياتها والمغزى من تحية الكف والقبضة، وقام بتعريف ملاكمة الظل.

وقدم ثلاثة من أساتذة معهد كونفوشيوس من الصينيين عرضآ للكونغ فو الصيني وعبرت الطالبة شياولان عن حماسها الشديد وانتظارها لهذا اليوم وسعادتها الرؤية الكثير من الأساتذة الصينيين.

وأقبل الكثير من الطلاب على القاعات التى تقام بها الأنشطة المختلفة مثل لف الجياوز الصينية، والكتابة الصينية، والرسومات الصينية، وعمل العقدة الصينية وغيرها من الأنشطة.