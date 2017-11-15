اخبار مصر- شيرين حسين

تفاعل شباب المصريين فى الخارج المشاركين فى المنتدي على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” و”انستجرام” حول مشاركتهم فى منتدي شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ داعمين القيم الإيجابية التي لمسوها من خلال مشاركتهم والتى جاء على مقدمتها قيم الحوار والسلام.

ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج أنهاقامت باعداد عدد من الزيارات لاهم المؤسسات بالدولة ل شباب المصريين فى الخارج عقب مشاركتهم في منتدي شباب العالم، مشيرة إلى أنها تتواصل شخصيا معهم ومناقشة دورهم في نشرنتائج المنتدي ورؤيتهم فى السوشيال ميديا من خلال صفحاتهم ودعم المشروعات القومية والترويج للسياحة ضمن استراتيجية الوزارة لتكوين لوبي مصري بالخارج يمثل حائط الصد الأول عن مصر والدفاع عنها ضد أي من الشائعات المغرضة التي يتم الترويج لها عن عمد.

وأضافت مكرم أن الشباب هم القادرون علي الرد على الشائعات ويتابعهم مئات الآلاف علي صفحات شخصية أو مواقع عامة مما يعد نافذة هامة لنقل واستعراض الواقع الفعلي للأحداث بعيداعن تلاعب المواقع الموجهة.

وفى إطار التأكيد على رسالة السلام نسقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج مع وزارة السياحة بشأن الترويج لرحلة العائلة المقدسة لمصر، بتشر فيلما يروج لها ضمن الخريطة السياحية الجديدك كما طالبت وزيرة الهجرة شباب المصريين فى الخارج بالتعريف بخريطة الاستثمار الصناعي الذى أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الهجرة وذلك فى إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.