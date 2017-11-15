اخبار مصر- نهى حمودة

إعتبر حسام فاروق نائب رئيس تحرير الجمهورية علاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدول الافريقية ولقائه الاخير مع رئيس زامبيا تصحيح لأخطاء الماضي ولفت الى ان على مدار 30 عاما ابتعدت مصر تدريجيا عن العلاقات مع افريقيا بعد حادث اديس ابابا واصبحت تقريبا علاقات شكلية

وشدد في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر على ان العلاقات مع افريقيا مهمة جدا ولها عمق اقتصادي كبير جدا والرئيس عبد الفتاح السيسي كانت اولى زياراته للعمق الافريقي سواء اوغندا وكينيا ودول حوض النيل للحديث عن الامن المائي في خطوة للعودة لأفريقيا تدريجيا

وقال ” في الماضي كانت التجارة قائمة على التبادل التجاري الافريقي و العودة الى افريقيا فيه استفادة اقتصادية ودولة مثل زامبيا هي الاولى في تصدير النحاس في العالم ”