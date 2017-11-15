اخبارمصر- د.هند بدارى

خصص معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار 2017 الذي تنظمة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من 22حتى 23 نوفمبر بارض المعارض محورا للابداع الحكومى بالتعلون مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري لتشجيع روح الابتكار وريادة الأعمال لدى موظفى الدولة لتطوير أدائهم اليومى .

ويهدف محور “الإبداع الحكومي” إلي التعرف على موظفي الدولة القادرين على طرح أفكار وحلول مبتكرة لمشكلات العمل الإداري وقدرتهم على تكوين فرق عمل لإنجاز المهام لدعمهم لتنفيذ هذه الحلول وذلك بالإضافة إلي إظهار قدرات العاملين بالقطاع الحكومي والتعرف على إمكانية تحسين مهارات العمل الاداري الجماعي وصولاً لأداء المهام على أفضل وجه ممكن.

و قد تم تخصيص جوائز لمشروعات الابتكار الحكومي بقيمة مالية 35.000 جنيه مصري حصل عليها العام الماضي فريق العدالة عن ابتكار تبسيط الإجراءات القانونية وفريق معاك عن ابتكار نظام تطوير أداء الخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة ، و فريق طموح عن ابتكار ماكينة المكاتبات الورقية فى معرض القاهرة الدولى للابتكار 2016 ؛حيث تم عرض أفضل الممارسات الحكومية والتى شاركت بمسابقة “الإبداع الحكومي” تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأكاديمية للارتقاء بالمهارات الإبداعية والإدارية للعاملين بالهيئات والقطاعات والجهات الحكومية بالدولة .