أخبار مصر- سماء المنياوي

على مدار ثلاثة ايام عقدت جمعية المرأة للعلوم في الدول النامية اول مؤتمر دولي لها في مصر تحت رعاية المركز القومي للبحوث واكاديمية البحث العلمي ووزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي.

وفِي تصريح خاص لاخبار مصر اكدت الدكتورة ميرفت ابراهيم فودة رئيس مجلس ادارة الجمعية ورئيس المؤتمر ان المؤتمر يناقش موضوعات الصحة العامة مثل السمنة، الحماية من الزهايمر، مسببات سرطان الثدي والوقاية منها.

كما يناقش موضوعات الاغذية العضوية بالاضافة الى مستقبل الغذاء الامن والاستخدام الامثل للدهون الحيوانية والزيوت النباتية وايضاً السلوك والعادات وتأثيرها علي الصحة العامة.

وفِي مجال العلوم الاجتماعية يناقش المؤتمر دور الاعلام والجمعيات الاهلية في التوعية الشاملة للمرأة.

محاور عدة للمؤتمر

د. مينار محمود استاذ الزيوت بالمركز القومي للبحوث وأمين جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية أوضحت ان هذا هو المؤتمر الدولي الاول الذي يتم انعقاده داخل مصر.

واضافت ان الجمعية تهتم بالمرأة الريفية بجانب اهتمامها بالمرأة في محال العلوم كما تدعم شباب العلميين. وأوضحت أن الموتمر يشمل محاور الصحة والبيئة والإعلام والتكنولوجيا وغيرها من مناحي الحياة

قانون الاعلام لحماية المرأة

وفِي كلمتها في افتتاح المؤتمر حذرت د. ماجدة محمود مقررة الجيزة بالمجلس القومي للمرأة من وجود تشويه مستمر في حق المرأة والاسرة من القائمين على صناعة الدراما حيث أوضحت ان هناك خلط شديد بين ما يقدم من فن يخاطب المجتمع بكل طبقاته وتوجهاته وبين ما يطلق عليه ابداع فكانت النتيجة انهيار غير عادى فى السلوك والتصرفات واستخدام مفردات غاية فى الانحطاط الأخلاقي.

وترى ماجدة محمود ان الحل يكمن فى إصدار قانون الاعلام الموحد والذى صار قاب قوسين او أدنى من التطبيق والذى سوف يساهم بقدر كبير فى تطبيق المعايير المهنية الصحيحة فى العمل الاعلامى وسوف يُحد من ما يتعرض له المشاهد من انتهاكات فكريه من خلال ما تقدمه برامج التوك شو وغيرها. ايضا اتمنى ان تكون هناك وقفة جاده مع الدراما التليفزيونية خاصة وان المجلس القومى للمرأة كثيرا ما دعى صناع الدراما لمناقشتهم ومطالبتهم بتقديم الصورة الصحيحة للمرأة المصرية دون تجريح او تشويه.

نوعية الغذاء تسبب التوحد

وفِي لقاء ومحررة موقع اخبار مصر أكدت د. نجوى عبد المجيد استاذ الوراثة بالمركز القومي للبحوث على ان الغذاء يلعب دورا أساسيا في الحماية من مرض التوحد وشددت على أهمية أخيار الام لنوعية غذائها اثناء الحمل وغذاء طفلها والبعد عن العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق التي تؤثر على الطفل وتعمل على إظهار مرض التوحد.

واكدت ان مرض التوحد ليس مرضا وراثيا بحتا بل هو مرض وراثي بيئي.

الغذاء يحمي من الامراض

د. احمد محمد سعيد رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث أوضح الغذاء السليم هو الضمان الوحيد لحماية الجسم من الأمراض.

وأضاف ان علماء المركز يحاولون تقديم وجبات غذائية متوازنة تساعد على تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

أول مؤتمر دولي بمصر

د. اخلاص عبد المجيد الاستاذ بأكاديمية البحث العلمي سابقا وعضوة بجمعية المرأة في العلوم في الدول النامية أوضحت ان المنظمة الدولية للمرأة في العلوم في الدول النامية أنشئت ١٩٨٩ وتم اشهار فرع المنظمة في مصر ١٩٩٣.

واضافت ان المؤتمر هذا العام يحضره عددا من العلماء من الهند والسودان والسويد للحديث في موضوعات مختلفة تعني بصحة المرأة.

المزج بين الدهون والزيوت

د. حسن حسونة استاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث أكد على أهمية الاستخدام المناسب للدهون الحيوانية. وأوضح ان الوجبة المتوازنة تمثل الدهون فيها اقل من 30%.

وأضاف ان من عيوب الدهون الحيوانية انها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة التي تؤدي الى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار الذي يتسبب في الإصابة بامراض القلب والشرايين التاجية.

وينصح بالمزج بين الدهون الحيوانية والزيوت غير المشبعة عند الطهي بنسبة واحد الى ثلاثة. كما يفضّل استخدام زيت الزيتون نئ اما الزيوت المخلوطة فتستخدم للتحمير والطهي.

النهوض بالمرأة

د. هدى شعيب استاذ كيمياء غير عضوية كلية البنات بجامعة عين شمس أشادت بالمؤتمر الذي تنظمه جمعية الموأة في العلوم بالدول النامية.

واكدت ان الجمعية فاعلة لتنمية المرأة والنهوض بها.

اللبن وزيت جنين القمح

د. طارق نور سليمان استاذ بقسم الالبان بالمركز القومي للبحوث أوضح انه نجح في تحويل جزيئات اللبن الى حجم النانو وتحميل المكملات الغذائية الضرورية عليها.

وأضاف انه قام باستخدام جزيئات اللبن وتحميلها بزيت جنين القمح.

تسميد عضوي بالسودان

د. الاء مختار محمد احمد من السودان تقدم بوستر في المؤتمر حول استخدام المواد العضوية في التسميد.

واوضحت ان البحث يخدم المرأة في كثير من دول العالم النامي وبخاصة السودان من الناحية الاقتصادية والناحية البيئية حيث انه يتناول طريقة تصنيع الاسمدة العضوية.

عبء على المرأة

د. احمد نبيل المستشار العلمي لمنظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة أوضح ان المرأة كانت مهملة في المجتمع المصري ونتيجة للتغيرات الاقتصادية اصبح عليها عامل كبير فاكثر من 16% من الأسر المعيلة المرأة هي العائل الرئيسي لها و18% منهم مطلقات وأرامل وهذا يدل على ان هناك نسبة كبيرة من العبء على كاهلها.