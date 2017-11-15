رام الله - أ ش أ

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين بحي جبل الزيتون/الطور المطل على القدس القديمة; اعتقلت خلالها 12 فتى وشابا وحولتهم إلى مراكز تحقيق في المدينة المقدسة.

ودمرت جرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية بالقدس ترافقها وتحرسها قوة من جنود الاحتلال،في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مبنى قيد الإنشاء مكونا من طابقين وعدة شقق سكنية، في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح عضو لجنة المتابعة في البلدة محمد أبو ريالة إن أصحاب المبنى تلقوا إخطارات سابقة بوقف البناء، وفعلا تم توقيفه والشروع بالحصول على رخصة من بلدية القدس العبرية،إلا أن البلدية باغتت أصحاب المبنى وهدمته صباح اليوم دون سابق إنذار.