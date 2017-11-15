نيويورك أ ش أ

تصدرت رواية “نوعان للحقيقة” لمايكل كونلي قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب فيما حلت رواية “حانة الديك” لجون جريشام في المركز الثاني.

وجاءت رواية “الأصل” لدان براون في المركز الثالث بينما احتلت “حكايات الخادمة” لمارجريت اتوود المركز الرابع، وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير جاءت المجموعة الشعرية “الشمس وازهارها” لروبي كاور .

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والالكترونية في الأسبوع الأخير فجاء كتاب “ليوناردو دافينشي” لوالتر ايزاكسون المركز الأول وجاء كتاب “بوبي كنيدي” لكريس ماثيوس في المركز الثاني وثالثا جاء كتاب “اندرو جاكسون ومعجزة نيو اورليانز” لبريان كيلميد ودون ياجر بينما حل كتاب “شقيقات اولا” لجينا وباربرا بوش وهما ابنتا الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في المركز الرابع.

اما كتاب “جرانت” لرون شيرنو الذي يتناول حياة الرئيس الأمريكي الراحل يوليسيس جرانت فاستمر للأسبوع الثاني على التوالي في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب.