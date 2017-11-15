أخبار مصر - دعاء عمار

نشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا بشأن ملف الاتهامات بالفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”.

وأوضحت الصحيفة أن مساعدي بعض مديري الشركات الكبرى أكد للشرطة الإسرائيلية أن “نتنياهو” وزوجته اعتادا الاتصال لطلب بعض الخدمات، قائلا إنه لم يكن يتوقع أبدا أن يطلب نتنياهو وأسرته مشروبات مجانية في مكتبه أو منزله.

وبحسب الصحيفة فإن وسائل الإعلام في إسرائيل تتناول تسريبات متسلسلة من التحقيقات التي أجرتها الشرطة بهذا الصدد ضمنها شهادات بعض الشخصيات التي إن صحت توضح “مدى وقاحة” نتنياهو وزوجته في طلب هذه الخدمات..

ذكرت صحيفة “ديلي ميرور” أن 15 ألف عالم دولي يوقعون وثيقة لتحذير البشر من كوارث تواجه كوكبهم.

وتوضح الصحيفة أن نحو 15 ألف عالم بارز من العلماء والخبراء في مجال البيئة والجيولوجيا تجمعوا لصياغة هذه الوثيقة التحذيرية بعد 25 عاما من تحذير مماثل.

وتشير الصحيفة أن التحذير الأخير شمل عدة نواح منها الطبيعة والبيئة وارتفاع أعداد سكان الأرض إضافة إلى تغول أنماط الاستهلاك البشرية لأغلب السلع مما يهدد بانقراض بعض الأنواع من على سطح الكوكب.

وكان العالم في جامعة أوريجون الأمريكية ” ويليام ريبيل” المحرك الرئيسي وراء هذه الرسالة التي صدرت بعنوان “تحذير للبشرية” وتضامن معه بقية العلماء الذين ينتمون إلى 184 دولة .

أشارت دراسة أجرتها مؤسسة “فريدم هاوس” المستقلة المعنية بالحريات إلى أن الانتخابات في 18 دولة تأثرت نتيجة معلومات مضللة روجتها الحملات الانتخابية على الإنترنت، بحسب ماذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وركزت الدراسة على كيفية تأثير الحكومات ومراكز توجيه الرأي مدفوعة الأجر على الخطاب المتداول على الإنترنت.

وقال تقرير الدراسة إن إجمالي 30 حكومة شاركت بنشاط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخنق المعارضة.

وأضاف أن توعية المستخدمين بشأن رصد الأخبار الكاذبة وتحفيز شركات التكنولوجيا على وضع سياسة لشبكاتها قد يكافح التلاعب.

واهتم التقرير السنوي بحرية استخدام الإنترنت في 65 دولة شاملا نحو 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وجاء في التقرير:” إنه للعام السابع على التوالي تراجعت الحريات في الوقت الذي عززت الحكومات جهودها الرامية إلى السيطرة على مناقشات المستخدمين وأفعالهم وما يتداولونه على الإنترنت”.

وشملت الأساليب المستخدمة للتأثير على الخطاب المنشور على الإنترنت :

– برامج آلية تردد رسائل رسمية.

– جيشا من المعلقين مدفوعي الأجر ينشطون في مناقشات تروج آراء موالية للحكومة.

– مواقع إخبارية كاذبة تنشر معلومات مضللة.

– تتبع الانتقادات الموجهة واستيعابها.