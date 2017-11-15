القاهرة - اخبارمصر

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات المعرض الدولى للصناعات اليدوية من الفترة 15 إلى 24 نوفمبر الجارى، والذى تنظمه غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحرف اليدوية ووكالة الإهرام وأكسبو لانك،، حيث يشارك فى المعرض 200 عارض فى قطاعات مختلفة للحرف اليدوية.

وأشارت من جانبها رودينا فريد المدير التنفيذى للغرفة، أن المعرض يضم عددًا من المنتجات اليدوية من خلال مشاركات العارضين، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح المعرض من قبل مجموعة من الوزراء.

من ناحية أخرى أكدت رودينا فريد، أن الغرفة قامت باختيار أفضل المنتجات التى سيتم عرضها فى المعرض بهدف كسب الذوق العام للمشاركين فى المعرض سواء من مصر أو خارج مصر، بهدف تعزيز قيمة المنتجات اليدوية المصرية.