رويترز

سجل جيمس هاردن 38 نقطة لكنها لم تكن كافية ليتجنب هيوستون روكتس الهزيمة الرابعة هذا الموسم وخسر 129-113 أمام تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين ليل الثلاثاء.

وأحرز ستة لاعبين من رابتورز 12 نقطة على الأقل يتقدمهم ديمار ديروزان برصيد 27 نقطة وأضاف كايل لوري وسي.جيه مايلز 19 نقطة لكل منهما.

ورغم استمرار تألق هاردن، الذي سجل 155 نقطة في اخر أربعة انتصارات لفريقه، فإن روكتس خسر للمرة الأولى هذا الشهر ليتراجع للمركز الثاني في القسم الغربي خلف جولدن ستيت وريورز حامل اللقب.

وواصل بوسطن سيلتيكس انتصاراته وفاز 109-102 على بروكلين نيتس ليحقق فوزه 13 على التوالي بعدما افتتح الموسم بهزيمتين في مباراتين ليتصدر القسم الشرقي.

واستعاد بوسطن جهود كايري إيرفينج، المنتقل من كليفلاند كافاليرز هذا الصيف، بعدما غاب عن المباراة الماضية بسبب إصابة في الوجه.

وارتدى اللاعب البالغ عمره 25 عاما قناعا لحماية وجهه وسجل 25 نقطة وأضاف ماركوس موريس 21 نقطة كما استحوذ على عشر كرات مرتدة.

وخسر دالاس مافريكس للمرة 13 هذا الموسم بعد هزيمته 97-91 أمام سان أنطونيو سبيرز الذي كان لاعبه لاماركوس أولدريدج أفضل المسجلين في المباراة برصيد 32 نقطة.