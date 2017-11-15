سول - أ ش أ

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن زلزالا بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

وأوضحت الأرصاد الكورية الجنوبية – وفق ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم- أن زلزالا بقوة 5.4 درجة وقع على بعد 6 كلم من شمال مدينة بوهانغ بإقليم كيونغ سانغ الشمالي التي تبعد حوالي 374 كلم من جنوب شرق سول.

ودعت وكالة الأرصاد،المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية،ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء هذه الهزة الأرضية.