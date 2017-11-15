بغداد - أ ش أ

أعلن قائد عمليات دجلة في العراق الفريق الركن مزهر العزاوي انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في حوض المخيسة شمال شرق محافظة ديالى.

وأكد العزاوي،اليوم الأربعاء، إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بغطاء من قبل طيران الجيش انطلقت اليوم في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض المخيسة 25كم شمال شرق بعقوبة والذي شمل 8 قرى مع بساتينها المترامية.

وأضاف العزاوي، إن العملية تهدف لإنهاء أي وجود لخلايا “داعش” وتعزيز الاستقرار الأمني في منطقة حيوية.

كانت عمليات دجلة قد نفذت خلال الأسبوع الجاري سلسلة عمليات عسكرية واسعة في عدة مناطق من ديالى لتعقب “داعش”.