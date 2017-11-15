أخبار مصر- سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم إصابة 29 مواطنا فى حادث انقلاب اتوبيس بمزلقان زكى بمدينة طوخ بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى، محافظة القليوبية.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الصحة والسكان ، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب13 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث ، نقلت جميع المصابين إلى مستشفى طوخ المركزى.

وأشار ” مجاهد ” الى ان الإصابات تراوحت مابين كسور ، وخدوش ، وسحجات ، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد ، واشتباه ما بعد الارتجاج ، مؤكدا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وأكياس الدم من مختلف الفصائل بالمستشفى ، وجميع المصابين يتلقون الرعاية والعلاج اللازم.

كان اللواء حمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى فى الاتجاهين انتقل اللواء محمد درويش مدير الإدارة العامه للمرور، وتبين انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات أمام مزلقان زكى فى الاتجاهين، وتوقفت الحركه لمدة نصف ساعة، وتم رفع الأتوبيس بواسطة ونش المرور إلى جانب الطريق.