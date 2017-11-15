اخبار مصر- نهى حمودة

وقع حزب المصريين الأحرار أمانة المنتزه ممثلاً عنه اللواء حازم شحاتة أمين الحزب بروتوكول تعاون مع مركز التنمية المستدامة برئاسة المهندس محمد حامد وذلك لتدريب عدد 6 الآف شاب وفتاة خلا ل3 سنوات على برامج مهارية ومعرفية وسلوكية للإختيار ما بين 48 برنامج تؤهلهم لدخول سوق العمل بالإضافة الى ممارسة الحياة السياسية وفقاً لأحدث المعايير الدولية المطبقة فى الدول المتقدمة والتى يقوم بتنفيذها المركز وفقاً لمعايير بورد المملكة المتحدة للتدريب UK Training Board

وأعرب اللواء حازم شحاتة عن سعادته بتوقيع البرتوكول لخدمة شباب مصر مؤكداً أن الهدف من التعاون هو خلق جيل من الشباب الواعد الذى يمثل نواة النجاح للسياسة والقيادة المصرية وطوق النجاة لكل مشاكل مصر الإقتصادية والسياسية وذلك بتنمية العقول الشابة وتنشيطها بجرعات تدريبية وثقافية فى مجالات القيادة وتنمية المهارات بأساليب دولية معتمدة لتواكب تلك العقلية مثيلاتها فى سائر الدول المتقدمة موضحاً أن النهوض بالشباب هو بذرة شجرة نجاح مصر فى كل المجالات متمنياً أن يدرك الشباب أن هناك من يقوم بمساعدتهم ويقف بجانبهم

وأوضح المهندس محمد حامد أن مركز التنمية المستدامة يساعد الشباب المصرى ولا يستهدف الربح مؤكداً على تنفيذ البرامج التدريبية بسعر التكلفة المادية فقط مساهمة فى رفع كفاءة الشباب الذين هم أمل مصر مشيراً الى أن المركز يساعد فى تطبيق سياسة الدولة المصرية لدعم الشباب عن طريق ريادة الأعمال وإعداد البرامج الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الالكترونى وتنمية الشباب سياسياً وجعلهم قادرين على خوض الانتخابات المحلية والنيابية

وأشار اللواء السيد أحمد خليل عضو الحزب ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الرضوى أن الشباب هم أمل مصر وساعدها الفتى فى الزود عنها وانه يجب أن تقف مؤسسات المجتمع المدنى مع الدولة فى مساعدة هؤلاء الشباب لغرس قيم الإنتماء لديهم والإستفادة من طاقاتهم فى بناء الدولة ونهضتها معلناً عن مساهمته بتوفير بعض قاعات التدريب المجهزة لتكون مكان لتنفيذ البرامج التى يشترك بها أعداد كبيرة من الشباب

حضر توقيع البروتوكول كلاً من اللواء المهندس اسماعيل شحاتة أمين مساعد الحزب أمانة المنتزه وأمين التنظيم والمهندس أحمد شون مدير المشاريع ببورد المملكة المتحدة والسيدة هانم زيادة أمينة لجنة المرأة وسامية ثابت أمين مساعد لجنة المرأة ومدير المعهد البريطانى IBI وعماد ابو عقيل المستشار الإعلامى لبورد المملكة المتحدة وعلاء عاشور مسئول الاعلام بالبورد