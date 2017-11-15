القاهرة - أخبار مصر

تشهد القاهرة اليوم قمة ثلاثية بين وزراء خارجية دول الجوار الليبي لبحث مستجدات الأزمة الليبية، حيث يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي، والجزائري عبد القادر مساهل، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي .

وتعد القمة الثلاثية، الأولى من نوعها منذ إطلاق المبعوث الأممي خطته لحل الأزمة الليبية، إذ أنها تعقد على ضوء نتائج اجتماعات توحيد الجيش الليبي، برعاية مصرية في القاهرة، وتعثر جلسات الحوار في تونس.