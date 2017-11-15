وكالات

أكدت شركة سامسونج عزمها إطلاق الهاتف الذكى جلاكسى A5 (2018)، من خلال إضافة صفحة دعم باسم A530 على موقعها الرسمى الكورى الجنوبى، وهو الرقم الكودى الذى تطلقه على الهاتف الجديد، ويتوافق مع باقى الأرقام الكودية لسلسلة A ، إلا أنها لا تكشف عن معلومات حول الهاتف.

وفقا لتقرير موقع موبليكسوس، حصلت شركة سامسونج أيضا على الشهادات والتراخيص اللازمة لهاتف جلاكسى A5 (2018) من لجنة الاتصالات الفدرالية.

وقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تخطط لجلب تقنية “إنفينيتى ديسبلاى” إلى هواتفها الذكية ذات السعر المتوسط، من خلال إطلاق هاتف جلاكسى A5 (2018) عندما برزت صورة لحافظة الهاتف الخلفية على موقع ويبو الصينى.

وأظهرت الصورة أيضا أن الهاتف الجديد يتمتع بشاشة كبيرة، والتى شوهدت سابقا فقط بهاتفى جلاكسى s8 ونوت 8، كما كشفت عن عدم وجود أزرار مادية بالجزء الأمامى، وبالتالى فإن بصمة الاصبع قد تكون موجود بالجزء الخلفى من الهاتف، فالحافظة بينت إدراج ميزة استشعار بصمات الأصابع تحت الكاميرا .