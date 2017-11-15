رويترز

أعلنت المعارضة الفنزويلية يوم الثلاثاء إن الحوار السياسى المزمع إجراؤه هذا الأسبوع فى جمهورية الدومنيكان مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تأجل لعدم ذهاب الضامنين الإقليميين.

وأعلن مفاوض المعارضة لويس فلوريدو فى إشارة إلى الغياب المحتمل لوزراء خارجية أمريكا اللاتينية عن المحادثات “عملية التفاوض الدولية لا يمكن أن تمضى قدما لحين توجيه الدعوة لوزراء الخارجية”.

وكان من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء المفاوضات الرامية إلى تهدئة أزمة سياسية مريرة قائمة منذ فترة طويلة فى الدولة العضو بمنظمة أوبك. وانتهت محاولات سابقة للحوار بتبادل الاتهامات بين الجانبين دون تحقيق تقدم ملموس.

وسبق أن اتهم تحالف المعارضة حكومة مادورو بعرقلة حضور وزراء الخارجية فى محادثات هذا الأسبوع لكنه قال اليوم إنها مشكلة تتعلق أكثر بجداول أعمالهم على ما يبدو.

ولم يصدر بعد تعليق عن المسؤولين.

والمطلب الرئيسى للمعارضة هو تهيئة الظروف قبل الانتخابات الرئاسية فى 2018. كما تطالب بالإفراج عن النشطاء المسجونين واستقلال البرلمان الذى تقوده المعارضة وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية الخارجية لتخفيف الأزمة الاقتصادية التى لم يسبق لها مثيل فى فنزويلا.

ويتهم مادورو معارضيه بالتآمر مع الولايات المتحدة وحملة دولية يمينية للإطاحة بحكومته الاشتراكية عن طريق انقلاب.