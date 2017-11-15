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أدلى ضابط في جيش زيمبابوي فجر اليوم الاربعاء عبر التلفزيون الرسمي بيانا مباشراً على الهواء اكد فيه ان البلاد لا تشهد انقلاباً عسكرياً وان الرئيس روبرت موجابي وأسرته بخير وما يقوم به الجيش هو مجرد “استهداف للمجرمين المحيطين” بالرئيس .

وأشار الجنرال سيبوسيوي مويو وقد جلس بجانبه ضابط آخر ان “هذا ليس انقلاباً عسكريا على الحكومة”، مضيفا “نود أن نطمئن الامة الى ان الرئيس وأسرته بخير وأمان وسلامتهم محفوظة”.

وأكد البيان العسكري ان الوضع سيعود الى طبيعته حالماً يتم إنجاز المهمة .

يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه وكالة رويترز أن جنوداً سيطروا على مقر هيئة البث الرسمية فى زيمبابوي بــ”الساعات الأولى” من صباح اليوم الأربعاء مما يزيد من التكهنات بانقلاب على الرئيس روبرت موجابي البالغ من العمر 93 عاما.