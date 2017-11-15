وكالات

أدانت لجنة حقوق الإنسان فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، وقيام هذه الدولة بتجارب نووية وبالستية، فى الوقت الذى يعانى فيه شعبها من الفقر.

وتبنّت لجنة حقوق الإنسان مشروع قرار صاغه الاتحاد الأوروبى واليابان يعبّر عن القلق الدولى من سجلّ بيونج يانج فى مجال حقوق الإنسان.

وستتم إحالة المشروع إلى الجمعية العامة لمناقشته الشهر المقبل.

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام تجربتها النووية السادسة والعديد من التجارب الصاروخية من بينها صواريخ بالستية عابرة للقارات، رغم معاناة 18 مليون كورى شمالي، أى نحو سبعين بالمئة من السكان، من نقص حاد فى الغذاء.