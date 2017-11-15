وكالات

حذر عدد من الخبراء من إمكانية اختراق ألعاب الأطفال الذكية، عن طريق البلوتوث، إذ تحتوى بعض الألعاب المعروضة للبيع بالأسواق، على ثغرات أمنية خطيرة، مما يعنى أنه من الممكن للغرباء الاتصال باللعبة والتحدث مع الأطفال دون معرفة والديهم.

إذ أجرت مجموعة which المعنية بالمستهلك تحقيق واسع، كشفت نتائجه عن وجود عيب أمنى ​​مقلق، بعدد من الألعاب الشهيرة التى تتصل بالانترنت، وعلى رأسها I– كيو الروبوت الذكى، فوربى كونكت ولعبة تيدى، ولعبة كلودبيتس.

وقد طالبت تجار التجزئة بالتوقف عن بيع هذه الألعاب قبل عيد الكريسماس، حتى يتم حل المشاكل الأمنية، لضمان أمان وسلامة الأطفال.

وعملت whichمع مجموعة المستهلكين الألمانية Stiftung Warentet وخبراء الأمن الآخرين لاختبار الألعاب الشعبية المزودة ببلوتوث أو واى فاى، التى تعرض للبيع بعدد من المتاجر الكبرى، والتى يمكنها التحدث بفعالية واللعب مع الأطفال.

ووجدت مجموعة which أن اتصال البلوتوث بالألعاب الأربعة لم يتم تأمينه، وهذا يعنى أن القراصنة لا يحتاجون إلى كلمة مرور، أو رمز Pin أو أى وسيلة مصادقة أخرى للوصول إلى اللعبة والتحكم بها، كما أن اختراق اللعبة وبدء تبادل الرسائل مع الطفل لا يحتاج سوى معرفة فنية قليلة جدا.