دبلن - أ ش أ

نجح المنتخب الدنماركي فى التغلب على المنتخب الإيرلندي بخمسة أهداف لهدف في اللقاء الذى اقيم مساء اليوم فى اياب الملحق الأوروبى المؤهل لمونديال روسيتا 2018 ليكون آخر الفرق الأوروبية التى تتأهل لنهائيات كأس العالم

بمجموع المبارتين بعد ان انتهاء لقاء الذهاب فى الدنمارك بالتعادل السلبى، نجح دوفي في تسجيل الهدف الأيرلندي الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة قبل أن يسجل كريستنسين هدف التعادل للدنمارك في الدقيقة 29.

وسجل إيريكسن هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 32 من اللقاء لينهي الشوط الأول لصالح منتخب بلاده قبل أن يضاعف التقدم بتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 63.

وأضاف إيركسين رابع أهداف الدنمارك وثالث أهدافه في اللقاء في الدقيقة 75 من المواجهة ليؤكد تأهل بلاده إلى المونديال القادم, قبل أن يسجل بيندتنر خامس الأهداف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.