باريس - أ ش أ

شاركت السفيرة سيريناد جميل القنصل العام المصري بباريس مسا يوم الثلاثاء في حفل اقامته اللجنة المنظمة لترشح باريس لاستضافة المعرض العالمي “اكسبو 2025” تحت عنوان “تشارك المعارف و حماية الكوكب”.

وأشارت قنصل مصر بباريس-في تصريحات صحفية – الى حضور 100 شاب من 75 دولة كسفراء لدعم اختيار العاصمة الفرنسية لإقامة المعرض العالمي في 2025 خاصة وأن أخر معرض عالمي استضافته كان في عام 1900.

و أكدت ان هؤلاء الشباب سيقومون بتوقيع خطابات الي قادة دول العالم لتأييد انعقاد المعرض العالمي في باريس لافتة إلى أن محور المعرض العالمي هو “الشباب والشراكة وحماية كوكب الارض” وإلى أن هذا الامر يؤكد علي مدي أهمية انعقاد المنتدي العالمي للشباب في شرم الشيخ الذي يعد مثلا يحتذي به في شحذ طاقات الشباب من اجل مستقبل مشرق .

و كان قد افتتح الحفل الذي أقيم ” بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي” في باريس جون كريستوف فرومنتان رئيس اللجنة المنظمة لترشح باريس لاستضافة المعرض العالمي بحضور جون باتيست لوموان وزير الدولة الفرنسي لاوروبا و الشؤون الخارجية و عمداء عدة أقاليم فرنسية بالاضافة الى نحو الف شخص من المسؤولين المنتخبين و الشركاء .

يشار الى ان “معرض اكسبو” من المتوقع اقامته خلال الفترة من اول مايو الى 31 أكتوبر 2025 و ذلك بعد عام من استضافة باريس لدورة الألعاب الاولمبية. و ينتظر ان يجذب نحو 40 مليون زائر نصفهم من دول اجنبية و ان يحقق مردودا اقتصاديا بواقع 23 مليار يورو.