بغداد - أ ش أ

صرح رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن العراق يوشك على إعلان النصر النهائي على تنظيم “داعش” الإرهابي وطي آخر صفحة من صفحاته بعد إستكمال تحرير المناطق الغربية.

وأضاف الجبوري في بيان بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان في واشنطن يوم الثلاثاء “كان لسكان المناطق المحررة دورا كبيرا في مساندة القوات المحررة من خلال التعاون الاستخباري والانخراط في حمل السلاح كقوات محلية ساندة”.

وأشار البيان – إلى أن رئيس مجلس النواب التقى اليوم بنظيره الأمريكي وجري بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة وسبل إيجاد رؤية موحدة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حول التحديات المشتركة وأهمها مكافحة الإرهاب.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي أن بلاده داعمة أساسية للعراق وأن العلاقات بين البلدين في أحسن مراحلها مبيناً أن العراق بذل جهودا كبيرة في مواجهة الإرهاب وتمكن من دحره على الأرض في وقت قياسي.

وشدد على ضرورة استمرار الدعم للعراق لتجاوز هذه التحديات خصوصا على الدعم الإنساني والإغاثي وإعمار المناطق المحررة.