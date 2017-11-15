صحافة مصرية: السيسى ورئيس زامبيا يبحثان زيادة التبادل التجارى بين الدولتين
أخبار مصر - الأربعاء 15 نوفمبر - فيصل زكى
* السيسي يتابع خطة تنمية إقليم غرب مصر.
* منطقة استثمارية “جرجوب”.. ميناء بحري.. مدينة ترفيهية عالمية.
*اختتم جولته العربية بلقاء ولى العهد السعودى.
* شكرى يؤكد دعم مصر الكامل للمملكة وأهمية تعزيز آليات التنسيق لمواجهة التحديات.
*3 مذكرات تفاهم فى مجالات الشباب والصحة والسياحة.
* المنافذ تواصل ضبط الأسعار..25جنيهاً للدجاجة.. و52 للحوم المجمدة.
* مسئول الزراعة: قائمة جديدة للأسعار المخفضة نهاية الأسبوع.
* وقف أغاني شيرين بعد سخريتها من مياه النيل.
*وزير الرياضة يناقش الخطوات الأخيرة لمعمل مكافحة المنشطات.
* مجلس الزمالك يمنح لاعبيه مكافآت الكأس قبل لقاء النصر اتجاه للدفع بعمر صلاح فى الحراسة ..ووفد من الفيفا فى النادى اليوم.
*اليوم 3 مباريات فى بداية الجولة التاسعة للدورى.
* اسماعيل التقى رئيس إحدى الشركات العالمية.
* تعديلات تشريعية موسعة لجذب المزيد من الاستثمارات.
* فى اجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظ مطروح الرئيس يوجه بإنجاز المشروعات وفقا لأعلى معايير الجودة.
* رئيس الأركان يشيد بمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز لجميع العناصر المشاركة.
* لجنة الإعلام تنتهى من مناقشة ٣٤ مادة من قانون الصحافة .
* رئيس الأركان يبحث التعاون المشترك مع قائد القوات المسلحة الزامبية.
* مجلس الدولة: وقف استيراد الأقماح المصابة بالإرجوت.
* الوزارة استعدت مبكرا ..«التعليم» تطور أسئلة الثانوية العامة وتواجه سلبيات «بوكليت» العام الماضى.
* الطيب: تطوير مناهج الأزهر لمواجهة المشكلات المعاصرة.
* إطلاق أسماء شهداء الواحات على مدارس القاهرة وشوارعها.
* الشريف: الدولة تتجه للتحول الرقمى لتبسيط الإجراءات والنهوض بالخدمات.
* اكتشاف مومياء من العصر اليونانى الرومانى بدير البنات.
* الدالى: محور مرورى جديد يربط الدائرى بروض الفرج.
* قومى المرأة يعد قانونا متكاملا للأسرة.
* الخشت: توفيق أوضاع العاملين بجامعة القاهرة.
*500 منحة لشباب لاستكمال تدريبهم.
* انطلاق المؤتمر الاقتصادى الأول ببورسعيد تحت شعار« حلم بكرة.. بيتحقق ».
* طارق عامر: نسير فى الطريق الصحيح ..ومصر لا تحتاج إلى المعونات الخارجية.
* الزملوط يعقد اجتماعا عاجلا لمواجهة «إيدز النخيل» بالوادى.
* سفير النمسا يشيد بالمناطق السياحية بأسيوط.
* مشروعات تسمين الدواجن وإنتاج اللحوم بنظام حق الانتفاع فى سوهاج.
* الأهلى يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا للإنتاج الحربى.
* “السيسي” في مؤتمر صحفي مع رئيس زامبيا.
* نسعي إلي تفعيل جهود الاندماج والتكامل الإفريقي.
* زيادة التبادل التجاري وتشجيع المشروعات المشتركة.
* مصر حريصة علي تقديم الدعم الفني لزامبيا والتعاون في كافة المجالات.
* بحث تطورات الأوضاع في القارة وتعظيم الاستفادة من تجمع الكوميسا.
* لونجو : أتمني توسع الشركات المصرية المستثمرة في بلادنا خاصة في الزراعة.
*معلومات الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء والوقود.. قبل 30 يونيو.
* تضامن “النواب” تشيد بتدخل السيسي في التصدي لزواج القاصرات.
* الحبس والغرامة.. لكل من زوّج طفلة أو شارك في “الجريمة”.
*”اجتماع ثلاثي” بالقاهرة لمناقشة التطورات الليبية.
* في صفقة بـ 2.2 مليار دولار..مصر للطيران توقع خطاب نوايا لشراء 24 طائرة “cs300.
* مؤتمر “حلم بكره بيتحقق” .. ببورسعيد.
* طارق عامر: 80 مليار دولار تدفقات من الخارج في 11 شهراً .. والسياسة النقدية قبل “التعويم” كانت “مدمرة”.
* الشريف: بورسعيد بلا عشوائيات بنهاية العام.
* الغضبان: افتتاح 3 مصانع عملاقة ديسمبر .. وميناء محوري طوله 5كم.
* فيديو لإنجازات الرئيس علي آنغام “قوم يا مصري”.
* 110 آلاف استمارة بالشرقية و20 ألفاً بمطروح و38 ألفاً بقنا.
*خطوات جديدة علي طريق الإصلاح الاقتصادي.
* ارتفاع جماعي بالبورصة.. و”المركزي”: ودائع “المصرفي” تخطت 3 تريليونات
* خطوات جديدة علي طريق الإصلاح الاقتصادي.
* ارتفاع جماعي بالبورصة.. و”المركزي”: ودائع “المصرفي” تخطت 3 تريليونات.
* بطلة “ديسباسيتو” تروج للسياحة في الأقصر.
* “الجمهورية” تكشف مفاجآت بالجملة:وضع اسم تيجانا في قائمة مستبعدي الزمالك.
* الأهلي يؤجل ملف التجديد للسداسي.. باكا خارج حسابات الفريق أمام الإنتاج.
* البدري يقدم حمدي.. استعدادا للمستقبل.
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