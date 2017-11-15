أخبار مصر - الأربعاء 15 نوفمبر - فيصل زكى

* السيسي يتابع خطة تنمية إقليم غرب مصر.

* منطقة استثمارية “جرجوب”.. ميناء بحري.. مدينة ترفيهية عالمية.

*اختتم جولته العربية بلقاء ولى العهد السعودى.

* شكرى يؤكد دعم مصر الكامل للمملكة وأهمية تعزيز آليات التنسيق لمواجهة التحديات.

*3 مذكرات تفاهم فى مجالات الشباب والصحة والسياحة.

* المنافذ تواصل ضبط الأسعار..25جنيهاً للدجاجة.. و52 للحوم المجمدة.

* مسئول الزراعة: قائمة جديدة للأسعار المخفضة نهاية الأسبوع.

* وقف أغاني شيرين بعد سخريتها من مياه النيل.

*وزير الرياضة يناقش الخطوات الأخيرة لمعمل مكافحة المنشطات.

* مجلس الزمالك يمنح لاعبيه مكافآت الكأس قبل لقاء النصر اتجاه للدفع بعمر صلاح فى الحراسة ..ووفد من الفيفا فى النادى اليوم.

*اليوم 3 مباريات فى بداية الجولة التاسعة للدورى.

* اسماعيل التقى رئيس إحدى الشركات العالمية.

* تعديلات تشريعية موسعة لجذب المزيد من الاستثمارات.

* فى اجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظ مطروح الرئيس يوجه بإنجاز المشروعات وفقا لأعلى معايير الجودة.

* رئيس الأركان يشيد بمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز لجميع العناصر المشاركة.

* لجنة الإعلام تنتهى من مناقشة ٣٤ مادة من قانون الصحافة .

* رئيس الأركان يبحث التعاون المشترك مع قائد القوات المسلحة الزامبية.

* مجلس الدولة: وقف استيراد الأقماح المصابة بالإرجوت.

* الوزارة استعدت مبكرا ..«التعليم» تطور أسئلة الثانوية العامة وتواجه سلبيات «بوكليت» العام الماضى.

* الطيب: تطوير مناهج الأزهر لمواجهة المشكلات المعاصرة.

* إطلاق أسماء شهداء الواحات على مدارس القاهرة وشوارعها.

* الشريف: الدولة تتجه للتحول الرقمى لتبسيط الإجراءات والنهوض بالخدمات.

* اكتشاف مومياء من العصر اليونانى الرومانى بدير البنات.

* الدالى: محور مرورى جديد يربط الدائرى بروض الفرج.

* قومى المرأة يعد قانونا متكاملا للأسرة.

* الخشت: توفيق أوضاع العاملين بجامعة القاهرة.

*500 منحة لشباب لاستكمال تدريبهم.

* انطلاق المؤتمر الاقتصادى الأول ببورسعيد تحت شعار« حلم بكرة.. بيتحقق ».

* طارق عامر: نسير فى الطريق الصحيح ..ومصر لا تحتاج إلى المعونات الخارجية.

* الزملوط يعقد اجتماعا عاجلا لمواجهة «إيدز النخيل» بالوادى.

* سفير النمسا يشيد بالمناطق السياحية بأسيوط.

* مشروعات تسمين الدواجن وإنتاج اللحوم بنظام حق الانتفاع فى سوهاج.

* الأهلى يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا للإنتاج الحربى.

* “السيسي” في مؤتمر صحفي مع رئيس زامبيا.

* نسعي إلي تفعيل جهود الاندماج والتكامل الإفريقي.

* زيادة التبادل التجاري وتشجيع المشروعات المشتركة.

* مصر حريصة علي تقديم الدعم الفني لزامبيا والتعاون في كافة المجالات.

* بحث تطورات الأوضاع في القارة وتعظيم الاستفادة من تجمع الكوميسا.

* لونجو : أتمني توسع الشركات المصرية المستثمرة في بلادنا خاصة في الزراعة.

*معلومات الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء والوقود.. قبل 30 يونيو.

* تضامن “النواب” تشيد بتدخل السيسي في التصدي لزواج القاصرات.

* الحبس والغرامة.. لكل من زوّج طفلة أو شارك في “الجريمة”.

*”اجتماع ثلاثي” بالقاهرة لمناقشة التطورات الليبية.

* في صفقة بـ 2.2 مليار دولار..مصر للطيران توقع خطاب نوايا لشراء 24 طائرة “cs300.

* مؤتمر “حلم بكره بيتحقق” .. ببورسعيد.

* طارق عامر: 80 مليار دولار تدفقات من الخارج في 11 شهراً .. والسياسة النقدية قبل “التعويم” كانت “مدمرة”.

* الشريف: بورسعيد بلا عشوائيات بنهاية العام.

* الغضبان: افتتاح 3 مصانع عملاقة ديسمبر .. وميناء محوري طوله 5كم.

* فيديو لإنجازات الرئيس علي آنغام “قوم يا مصري”.

* 110 آلاف استمارة بالشرقية و20 ألفاً بمطروح و38 ألفاً بقنا.

*خطوات جديدة علي طريق الإصلاح الاقتصادي.

* ارتفاع جماعي بالبورصة.. و”المركزي”: ودائع “المصرفي” تخطت 3 تريليونات

* خطوات جديدة علي طريق الإصلاح الاقتصادي.

* ارتفاع جماعي بالبورصة.. و”المركزي”: ودائع “المصرفي” تخطت 3 تريليونات.

* بطلة “ديسباسيتو” تروج للسياحة في الأقصر.

* “الجمهورية” تكشف مفاجآت بالجملة:وضع اسم تيجانا في قائمة مستبعدي الزمالك.

* الأهلي يؤجل ملف التجديد للسداسي.. باكا خارج حسابات الفريق أمام الإنتاج.

* البدري يقدم حمدي.. استعدادا للمستقبل.