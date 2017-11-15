أخبار مصر - الأربعاء 15 نوفمبر - فيصل زكى

* محمد بن سلمان يستعرض مع شكري الأوضاع الإقليمية.

* روسيا تتهم أميركا بدعم «داعش» وتنفي تعهدها بضمان انسحاب مليشيات إيران من سوريا.

* المعارضة تحبط هجومين للنظام وارتفاع ضحايا «الأتارب» لـ 61 قتيلاً.

* «الداخلية السعودية»: تفتيش الأمراء والوزراء في المطارات من دون أي استثناء.

* رئيس فرنسا يزور الجزائر 6 ديسمبر.

* تركيا: دعم واشنطن لأكراد سوريا يتسبب بأضرار في العلاقات.

*الهيل: ألمانيا بدأت تحقيقات سحب كأس العالم من قطر.

*خبراء في صنعاء يؤكدون:قطر تدعم إيران علناً في معسكرات «الحوثيين».

* العبادي يهدد كردستان «بإجراء»: لن ننتظر إلى ما لا نهاية.

*سيؤول: ترسانة بيونج يانج الصاروخية والنووية «أكثر تطوراً» من أن تُدمر بسرعة.

*«الهلال» توزع 4 آلاف سلة غذائية في شبوة.

* مقتل 40 إرهابياً من «الشباب» والدواعش بـ 5 غارات أميركية في الصومال.

* 4 وظائف عدلية للنساء لأول مرة في السعودية.

*«التحالف» يقتل 4 من قادة الصف الأول في «داعش».

*4 قتلى بينهم مهاجم بإطلاق نار جديد في مدرسة شمال كاليفورنيا.

* اجتماع وزاري ثلاثي بالقاهرة لبحث جهود تسوية أزمة ليبيا.

* مئات الإرهابيين يهاجمون 15 نقطة أمنية في «قندهار وفرح» وإصابة 4 جنود أميركيين بـ«مفخخة».

* 76 قتيلاً أفغانياً بينهم 31 عسكرياً باعتداءات لـ«طالبان».

*عشرات الآلاف يعانون البرد والجوع.. وجهود حكومية غير كافية مقارنة بحجم الكارثة.

*530 قتيلاً و8 آلاف جريح حصيلة الزلزال بمنطقة غرب إيران.

* باريس تطلب السماح لمسؤولين بلقاء البرغوثي.

* المالكي: السعودية لن «تُطبّع أبداً» قبل حل القضية الفلسطينية.

* ضغوط مكثفة على سو تشي لوقف مأساة الروهينجا.

*65% من المصريين: قطر العدو المباشر.

*خبراء سعوديون لـ«الاتحاد» خطاب تميم متناقض ومخيب للآمال.

*سياسيون وخبراء أمن مصريون لـ«الاتحاد»:خطاب أمير قطر يعبر عن أزمة داخلياً وخارجياً.

*مثقفون تونسيون لـ«الاتحاد»:مكابرة تميم تخدم الصهيونية وإيران.

*إيران توقف التصدير إلى قطر بعد إغراق أسواقها بمنتجات فاسدة.

* مقاومة البيضاء تستعيد عدداً من المواقع في مديريتي الزاهر وذي ناعم.

* إستشهاد ثلاثة وجرح 18 جندياً ومدنياً بهجوم إرهابي جديد في عدن.

* إيران ترفض طلب الحوثيين تقديم وديعة مالية ومنحة نفطية عاجلة.

* نائب الرئيس يشيد بدور التحالف في دعم الشرعية.

* استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي.

* عشرات القتلى من الأمن الأفغاني في سلسلة هجمات منسقة لحركة «طالبان».

* مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بكاليفورنيا.

* تركيا: دعم واشنطن لأكراد سوريا يتسبب بأضرار في العلاقات.

* واشنطن ترهن مغادرة التحالف الدولي في سوريا بتقدّم مفاوضات جنيف.

*العبادي يبحث مع مسؤول أممي أزمة الإقليم.

* أربيل تحترم الحكم القضائي بحظر الانفصال عن العراق.

*عودة مفاجئة لحزب الاتحاد الوطني إلى ائتلاف السلطة.

* الأمن التونسي يعتقل 12 متطرفاً في حملة لمكافحة الإرهاب.

*استمرار الخلاف حول تمديد مهمة محققي «الكيماوي» في سوريا.

* باريس تدعو «إسرائيل» للسماح بدخول برلمانييها للقاء البرغوثي.

* ضغوط دولية على أونغ سان سو لإنهاء معاناة الروهينجا.