صحافة عربية: رسالتان لخادم الحرمين وسلطان عُمان من السيسي
أخبار مصر - الأربعاء 15 نوفمبر - فيصل زكى
* محمد بن سلمان يستعرض مع شكري الأوضاع الإقليمية.
* روسيا تتهم أميركا بدعم «داعش» وتنفي تعهدها بضمان انسحاب مليشيات إيران من سوريا.
* المعارضة تحبط هجومين للنظام وارتفاع ضحايا «الأتارب» لـ 61 قتيلاً.
* «الداخلية السعودية»: تفتيش الأمراء والوزراء في المطارات من دون أي استثناء.
* رئيس فرنسا يزور الجزائر 6 ديسمبر.
* تركيا: دعم واشنطن لأكراد سوريا يتسبب بأضرار في العلاقات.
*الهيل: ألمانيا بدأت تحقيقات سحب كأس العالم من قطر.
*خبراء في صنعاء يؤكدون:قطر تدعم إيران علناً في معسكرات «الحوثيين».
* العبادي يهدد كردستان «بإجراء»: لن ننتظر إلى ما لا نهاية.
*سيؤول: ترسانة بيونج يانج الصاروخية والنووية «أكثر تطوراً» من أن تُدمر بسرعة.
*«الهلال» توزع 4 آلاف سلة غذائية في شبوة.
* مقتل 40 إرهابياً من «الشباب» والدواعش بـ 5 غارات أميركية في الصومال.
* 4 وظائف عدلية للنساء لأول مرة في السعودية.
*«التحالف» يقتل 4 من قادة الصف الأول في «داعش».
*4 قتلى بينهم مهاجم بإطلاق نار جديد في مدرسة شمال كاليفورنيا.
* اجتماع وزاري ثلاثي بالقاهرة لبحث جهود تسوية أزمة ليبيا.
* مئات الإرهابيين يهاجمون 15 نقطة أمنية في «قندهار وفرح» وإصابة 4 جنود أميركيين بـ«مفخخة».
* 76 قتيلاً أفغانياً بينهم 31 عسكرياً باعتداءات لـ«طالبان».
*عشرات الآلاف يعانون البرد والجوع.. وجهود حكومية غير كافية مقارنة بحجم الكارثة.
*530 قتيلاً و8 آلاف جريح حصيلة الزلزال بمنطقة غرب إيران.
* باريس تطلب السماح لمسؤولين بلقاء البرغوثي.
* المالكي: السعودية لن «تُطبّع أبداً» قبل حل القضية الفلسطينية.
* ضغوط مكثفة على سو تشي لوقف مأساة الروهينجا.
*65% من المصريين: قطر العدو المباشر.
*خبراء سعوديون لـ«الاتحاد» خطاب تميم متناقض ومخيب للآمال.
*سياسيون وخبراء أمن مصريون لـ«الاتحاد»:خطاب أمير قطر يعبر عن أزمة داخلياً وخارجياً.
*مثقفون تونسيون لـ«الاتحاد»:مكابرة تميم تخدم الصهيونية وإيران.
*إيران توقف التصدير إلى قطر بعد إغراق أسواقها بمنتجات فاسدة.
* مقاومة البيضاء تستعيد عدداً من المواقع في مديريتي الزاهر وذي ناعم.
* إستشهاد ثلاثة وجرح 18 جندياً ومدنياً بهجوم إرهابي جديد في عدن.
* إيران ترفض طلب الحوثيين تقديم وديعة مالية ومنحة نفطية عاجلة.
* نائب الرئيس يشيد بدور التحالف في دعم الشرعية.
* استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي.
* عشرات القتلى من الأمن الأفغاني في سلسلة هجمات منسقة لحركة «طالبان».
* مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بكاليفورنيا.
* تركيا: دعم واشنطن لأكراد سوريا يتسبب بأضرار في العلاقات.
* واشنطن ترهن مغادرة التحالف الدولي في سوريا بتقدّم مفاوضات جنيف.
*العبادي يبحث مع مسؤول أممي أزمة الإقليم.
* أربيل تحترم الحكم القضائي بحظر الانفصال عن العراق.
*عودة مفاجئة لحزب الاتحاد الوطني إلى ائتلاف السلطة.
* الأمن التونسي يعتقل 12 متطرفاً في حملة لمكافحة الإرهاب.
*استمرار الخلاف حول تمديد مهمة محققي «الكيماوي» في سوريا.
* باريس تدعو «إسرائيل» للسماح بدخول برلمانييها للقاء البرغوثي.
* ضغوط دولية على أونغ سان سو لإنهاء معاناة الروهينجا.
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