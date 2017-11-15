القاهرة - أ ش أ

أقامت السفيرة الدكتورة ماهي حسن عبد اللطيف سفيرة مصر بالعاصمة النرويجية أوسلو يوما ثقافيا مصريا شارك فيه أعضاء السفارات الأجنبية والعربية في أوسلو إضافة إلى العديد من المسئولين النرويجيين وأعضاء الجالية المصرية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من المعارض الثقافية التي تقام تحت شعار “تحيا مصر” والتي يتم تخصيص ريعها لصندوق “تحيا مصر”.

وذكرت سفيرة مصر في أوسلو – في تصريح لها يوم الثلاثاء- أن اليوم الثقافي الأول قد اشتمل على عرض للمنتجات والمشغولات اليدوية من المعادن والأخشاب والأحجار والمفروشات التي تعكس عمق وتنوع التراث والثقافة المصرية بكافة جوانبها إضافة إلى التعريف والترويج للمقاصد السياحية المصرية المتعددة التاريخية والثقافية والعلاجية وكذلك تقديم العديد من المعروضات الثقافية المصرية ونماذج ومجسمات للحضارة المصرية القديمة إضافة إلى التعريف بالمأكولات والموسيقى المصرية المتنوعة.

وأكدت السفيرة كذلك أن المعرض مثل فرصة لتبادل الحديث مع الحضور حول ما تشهده مصر من تطورات وقفزات عملاقة في كافة المجالات وخاصة في مجال المشروعات القومية وما تشهده من نهضة ثقافية وحضارية وكذلك التأكيد على أن استقرار مصر يعني استقرار الشرق الأوسط والعالم بشكل عام كما استعرضت أيضا الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب .

وأثنى الحضور على ثراء المعروضات وتنوعها معربين عن رغبتهم في زيارة مصر للتعرف بشكل أكبر على الحضارة المصرية.