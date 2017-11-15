برلين - أ ش أ

تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره الفرنسي 2/2 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء, استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

تقدم المنتخب الفرنسي بهدف من هجمة مرتدة بواسطة اليكسندر لاكازيت في الدقيقة 34 ونجح منتخب الديوك في إنهاء الشوط الأول متقدما هذا الهدف.

وفي الشوط الثاني سجل تيمو فيرنر هدف التعادل لألمانيا بتمريرة من أوزيل في الدقيقة 57.

وعاد لاكازيت وسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 71.. لكن بينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة نجح لارس سنيدت في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك نجح المنتخب الألماني في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في عام 2017 الذي أنهاه بمباراته أمام المنتخب الفرنسي التي سادتها جدية المباريات الرسمية رغم أنها مباراة ودية.

وفي مباراة ودية قوية أخرى تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره البرازيلي بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على استاد ويمبلي في لندن.

جاءت المباراة متكافئة في معظم فتراتها وعجز كلا المنتخبين عن التسجيل وفرض دفاع وحارسا المرمى كلمتهم على مجريات اللقاء.