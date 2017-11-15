أخبار مصر – رباب عبد الجواد

صرح اللواء / علاء أبو زيد – محافظ مطروح بأن المحافظة عرضت اليوم على رئيس الجمهورية 5 مشروعات أخرى مثل المدينة الترفيهية العالمية ومشروع ميناء دركوك وبعض المشروعات الخدمية الأخرى والسياحية التى تستهدف تحويل مطروح إلى منطقة جاذبة للسياحة الأجنبية والمصرية

وأشار أبو زيد ، خلال مداخلة هاتفية لـ ” نشرة التاسعة ” المذاعة على القناة الأولى مساء الثلاثاء ، إلى أن محافظة مطروح أصبحت مقصد للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين أو أشقائنا من الدول العربية إلى أننا تتنقى المشروعات التى ستوجه خلال المؤتمر الاقتصادى

وأضاف أبو زيد أن ما استعرضناه اليوم بالكامل دخلنا المؤتمر الاقتصادى فى عام 2015 بـ 25 مشروع استثمارى كان الهدف بهم تحويل مطروح إلى أن تكون مقصدًا طوال العام وليس فى الصيف وهذا من خلال مقاصد كنا أحسنا انتقاء المشروعات التى ناقشت خلال هذا المؤتمر الناجح وبالفعل وقعنا حتى الآن 20 مشروع من إجمالى 25 مشروعًا بتكلفة تتجاوز الـ 165 مليار جنيهًا

وتابع أود تسجيل شكر وتقدير لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر على كل ما بذلته معنا من مجهود سواء فى المشروعات الاستثمارية التى وقعناها فى الفترة الماضية أو خلال الآونة القريبة القادمة كما أوجه شكرى إلى مستشارى الاستثمار بمحافظة مطروح على مساعدتهم لى فى الوصول بالمحافظة إلى مستوى جيد فى توقيت بسيط

وأفاد أبو زيد بأن مطروح كان يفد إليها من السياحة الداخلية 3 مليون مواطنًا مصريًا فى عام 2015 ولكن هذا العام وصل تعداد الزائرين إلى 7 مليون ، بعض المشروعات التى وقعناها فى عام 2015 تم افتتاحها أما بقية المشروعات جزء منهم ستفتتح فى بداية الصيف القادم.

واختتم أبو زيد حواره ، قائلا : ” سأسافر إلى الفريق مهاب مميش وإلى وزيرة الاستثمار من أجل التسويق لمنطقة ميناء كرجوج الواعد جدًا والذى سيغير وجهة محافظة مطروح بل سيغير وجهة مصر فى المنطقة الغربية بإنشاء حياة مدنية حوله وتنمية مستدامة وسنحقق ذلك فى الفترة القادمة مع الجانب الإماراتى ” .