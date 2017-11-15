الرياض - أ ش أ

أنهى البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة زيارته للعاصمة السعودية الرياض، وغادر البطريرك اللبناني مطار قاعدة الملك سلمان الجوية عائدا إلى بلاده.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن وزير الدولة السعودي لشئون الخليج العربي ثامر السبهان, وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب وسفير لبنان لدى المملكة عبدالستار عيسى, كانوا في وداع البطريرك اللبناني.