أخبار مصر - رباب عبد الجواد

أكدت أسماء الحسينى – نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة فى الشئون الإفريقية أن هناك حاجة بالفعل للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى كل ما يواجه القارة الإفريقية أمنها واستقرارها والتنسيق على المستوى الداخلى فى الاتحاد الإفريقى والتنسيق أيضًا على المستويات الدولية وعلى الصعيد الثنائى على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين .

وأشارت الحسينى ، خلال مداخلة هاتفية لـ ” نشرة التاسعة ” المذاعة على القناة الأولى مساء الثلاثاء ، إلى أن زيارة الرئيس السيسى لزامبيا تعزز العلاقات المصرية – الزامبية لأن زامبيا تعد دولة مهمة تشترك مع مصر فى عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقى وهو منصة هامة لتحقيق الأمن والسلام فى القارة الإفريقية بالإضافة إلى أنها عضو مهم فى الكوميسا وأيضًا مصر عضوًا فيها .

وأضافت الحسينى أن هناك فرص واعدة للاستثمار والاستيراد وأيضًا المساهمة المصرية الفنية بجميع المجالات فى زامبيا وبالتالى هناك حاجة لتعاون مشترك كبير يمكن أن يؤدى إلى دفعة قوية فى العلاقات بين البلدين التى تعود جذورها إلى منتصف القرن الماضى وهناك علاقات وثيقة بين البلدين يجب أن تتعزز بالمنافع المشتركة بين البلدين

وتابعت الحسينى الكوميسا تمنح مزايا عديدة لأعضائها ويمكن للبلدين أن يستفيدا من المزايا النسبية التى يمكن أن تتحقق بتعاون أكثر مشترك فهناك العديد من المواد الخام من الحديد والنحاس وغيرها تتوافر فى زامبيا وهناك العديد من فرص التصدير لبعض المنتجات المصرية إليها والخبرات الفنية الهائلة فى مصر.

أما على صعيد مجلس السلم والأمن الإفريقى فإن الدولتين يستطيعان التعاون معًا من أجل تحقيق الأمن والسلام فى القارة الإفريقية هذا هو المطلب الأول فى القارة لتحقيق التنمية والازدهار والتقدم لشعوبها هناك العديد من الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية التى يمكن أن يساهم الاتحاد الإفريقى فى ذلك.