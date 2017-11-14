القاهرة - أخبار مصر

تأهل المنتخب الدانماركي إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعدما تغلب على نظيره الأيرلندي بخمسة أهداف لواحد مساء اليوم الثلاثاء في مباريات الملحق الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين الدنمارك وأيرلندا قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن تتفوق الدنمارك في العودة لتحسم بطاقة التأهل للمونديال.

ونجح دوفي في تسجيل الهدف الأيرلندي الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يسجل كريستنسين هدف التعادل للدنمارك في الدقيقة 29.

وسجل إيريكسن هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 32 من اللقاء لينهي الشوط الأول لصالح فريقه، قبل أن يضاعف التقدم بتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 63.

وأضاف إيركسين رابع أهداف الدنمارك وثالث أهدافه في اللقاء في الدقيقة 75 من المواجهة ليؤكد تأهل بلاده إلى المونديال القادم، قبل أن يسجل بيندتنر خامس الأهداف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ويعد المنتخب الدنمارك هو آخر المتأهلين عن القارة الأوروبية لكأس العالم 2018، حيث سبقه 12 متأهلاً إلى جانب روسيا البلد المنظم.

وتأهلت منتخبات بلجيكا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، بولندا، البرتغال، صربيا، سويسرا، كرواتيا، السويد وأسبانيا إلى جانب روسيا مستضيف المسابقة عن القارة الأوروبية.