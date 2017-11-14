القاهرة - اخبار مصر

تعاقدت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم مع خمس استشاريين مختصين في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك في مقر الوزارة بالعجوزة وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة تطوير مؤسسات الرعاية التي تم إعدادها.

ويتم تنفيذ مشروع الوزارة لتطوير مؤسسات الأيتام والمسنين بتقديم منحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات الرعاية والمخصصة لرفع كفاءة هذه المؤسسات عن طريق دعم مهارات مقدمي الرعاية والإدارة التنفيذية من أجل توفير بيئة آمنة للأيتام والمسنين ودمجهم داخل المجتمع.

وتم اعداد خطة التطوير بعد أن قامت الوزارة بعمل تقييم شامل لجميع مؤسسات الرعاية وتم بناء على هذا التقييم تحديد أهداف ثابتة يأتي في مقدمتها رفع نسبة حماية ومناصرة الطفل ورفع كفاءة مقدمي الخدمة ورفع كفاءة الإدارة ، بالإضافة الى إصلاح وصيانة البنية التحتية ودعم المؤسسات في كيفية تدبير موارد دائمة لرفع مستواها المادي والاجتماعي.

مهام الاستشاريون الجدد

ويتولى الاستشاريون وضع ثلاث حقائب سوف يتم تنفيذها و تشمل بناء قدرات مقدمي الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية و تشمل الحقيبة الثانية بناء قدرات مقدمي الرعاية بدور المسنين بينما تتضمن الثالثة رفع كفاءة الإدارة التنفيذية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأيتام والمسنين ، بالإضافة الى وضع وتنفيذ الدليل الإجرائي للبرامج والأنشطة.

وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بأن هذا التطوير يهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمة والإدارة التنفيذية لـ 350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في 5 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والغربية.

وأيضا مقدمي الخدمة والإدارات التنفيذية لعدد 168 دار مسنين على مستوى 22 محافظة تشمل القاهرة الكبرى بالإضافة إلى محافظات الصعيد وعدد من محافظات الوجه البحري.

وقد قام بالتوقيع العميد أحمد خطاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ممثلا عن وزارة التضامن، بحضور د. سحر مشهور مستشار الوزيرة للرعاية ، وأكد خطاب أهمية دور الوزارة في تحقيق منظومة التنمية الاجتماعية الشاملة وتوجيه المجتمع للمشاركة في تحقيق تلك التنمية وتنظيمها بشكل أفضل لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارة التي تقدم الدعم والمساندة للجمعيات والمؤسسات النشيطة والحريصة على خدمة وتنمية المجتمع.