نيويورك - أ ش أ

يدرس البيت الأبيض ضم المصري محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة التأمين الألمانية (أليانز) إلى قائمة مرشحيه لتولي منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفا للأمريكي ستانلي فيشر الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية في أكتوبر الماضي.

وأفادت محطة تلفزيون “سي إن بي سي” اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه أن يملأ الفراغ في ثلاثة مناصب إدارية من بينها نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي.

وأضافت المحطة التلفزيونية أن البحث بدأ عن بديل لنائب محافظ الفيدرالي الأمريكي، إلا أنه ليس من المرجح الإعلان عنه في العام الحالي.

وأكد مصدر مطلع أن البيت الأبيض يدرس ترشيح العريان في منصب نائب الفيدرالي الأمريكي.

ونوهت المحطة بأن العريان الذي يمتلك خبرة واسعة باعتباره مستشار اقتصاديا لـ (أليانز) سيثري المنصب بخبرته، إضافة إلى خبرته الواسعة في شركة المحيط الهادئ لإدارة الاستثمارات المحدودة “بيمكو”.

ومن المرشح أن يتولى العريان المنصب بمجرد اختياره بدلا من فيشر وسيحل نائبا لجيروم باويل، الذي اختاره ترامب مؤخرا لتولي منصب محافظ الفيدرالي الأمريكي بعد انتهاء ولاية جانيت يلين في فبراير القادم، إلا إن تقلد باويل للمنصب لا يزال ينتظر موافقة مجلس الشيوخ.