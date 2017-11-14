القاهرة - أ ش أ

أصدرت “جلسة مستقبل الاستثمار الرياضي”، والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، عدة توصيات هامة.

وبرز تنظيم البث التلفزيوني للأحداث الرياضية على القنوات الوطنية كأحد أهم توصيات الجلسة التي حضرها وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب محمد فرج عامر.

وجاءت التوصيات كالتالي; أولها التأكيد أن الرياضة مكون رئيسي من الناتج القومي المصري ويجب زيادة الاستثمارات الحكومية في مجال صناعة الخدمات الرياضية.

وكانت ثاني التوصيات هي منح القطاع الخاص إعفاءات ضربية لفترات محدودة لحفزهم على زيادة معدلات الاستثمار في مجال صناعة الخدمات والسلع الرياضية لتفعيل مواد الاستثمار في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

كذلك أوصت الجلسة بتوجيه النسبة الأكبر من الاستثمار الحكومي إلى المحافظات الإقليمية ذات الكثافة السكانية المرتفعة التيتلعب الدور الأكبر في صناعة وتجهيز الموهبة الرياضية الضرورية لتحقيق نتائج وطنية في المنافسات الدولية والأولمبية وفق خريطة استثمارية وطنية.

كما أوصت بإعادة النظر في دور الحكومة في تنظيم مجال البث التليفزيوني، ومنح شارة البث للمنافسات الرياضية الوطنية وخاصة للقنوات الوطنية التي لها استثمارات في مجال الإعلام الرياضي.

وأكدت أهمية حماية العلامات التجارية والمحتوى الإعلامي للاتحادات والأندية الرياضية المصرية من ممارسات الكمين التسويقي (جهود عمدية تقوم بها شركة ما لإضعاف أو الإيقاع بمنافسها ) على تلك الحقوق.

وحثت التوصيات الأندية المصرية على التحول إلى شركات مساهمة وخاصة في رياضة كرة القدم وفقا لقانون 71 لعام 2017 حتى تستطيع تطوير عوائدها التسويقية وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة.

وأوصت بتطوير قواعد البيانات الاستثمارية لصناعة الرياضة بشكل يعكس واقع السوق الرياضي المصري، ويمكن المستثمرين من الاستناد إليها في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الرياضية.

وجاءت آخر توصيات جلسة مستقبل الاستثمار الرياضي بالاستمرار في دعم الاتحادات الوطنية في استضافة البطولات الدولية لدعم الصناعات الوطنية التي تعتمد على صناعة الرياضة مثل السياحة والإعلام وصناعة الإعلان والنقل والإسكان وتوفير فرص عمل لشباب المجتمع المصري.