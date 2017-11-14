الرياض - أ ش أ

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم/ الثلاثاء/ مع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، مارلين هيوسن، مجالات الشراكة الثنائية خاصة في الصناعات العسكرية، وذلك بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم خلال اللقاء بحث أيضا فرص تعزيز التعاون بين الجانبين وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية السعودي أحمد الخطيب.