قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط 21 متهما في وقائع منفصلة على مستوى المحافظة، بحوزتهم رشاش جرينوف متعدد الطلقات و12 بندقية آلية و4 بنادق خرطوش و7 فرد روسي وخرطوش وصديري واقي ضد الرصاص و24 طلقة نارية.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا بضبط عامل يدعى “يحيى ف. ع.” (40 عاما) مقيم بناحية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وبحوزته رشاش جرينوف متعدد الطلقات وبندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12، وكذلك ضبط “عز ع. أ.” (28 عاما) مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقيتين آليتين.

كما تم ضبط عامل يدعى “محمود ع. م.” (35 عاما) مقيم بمركز فرشوط وبحوزته بندقية آلية و2 فرد روسي، وضبط مزارع يدعى “عارف م. ع.” (33 عاما) مقيم بمركز نقادة والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2374 لسنة 2017 وبحوزته بندقية خرطوش وصديري واقي من الرصاص، إضافة إلى ضبط 17 متهما آخرين بحوزتهم 9 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و5 فرد روسي وخرطوش و24 طلقة حية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.