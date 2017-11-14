القاهرة - أخبار مصر

اعتذرت المطربة شيرين عبد الوهاب عن ما قالته في فيديو نشر لها وهي تتحدث عن مصر بشكل غير لائق في احدى الحفلات في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت “شيرين” – في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” – أنها لن تدافع عن خطأ و لن تهرب من اعتذار واجب من دعابة لم تكن في محلها و من تعبير خانها، مؤكدة أنها تحب وطنها وتحترمه، ولها الشرف أن تكون مصرية تعشق تراب هذا الوطن.

وأوضحت أن هذا الفيديو كان منذ أكثر من عام، ولا تعلم من احتفظ به ل هذه المدة ليظهره الآن و في هذا التوقيت.

وأضافت شيرين عبد الوهاب أنها غنت لمصر وشهدائها ولم تتأخر لحظة في تلبية نداء وطنها في أي وقت بصوتها و اسمها و كل ما حققته، كما أنها رفضت الغناء في أي دولة علي خلاف سياسي مع وطنها مهما كانت الاغراءات أو المقابل و دون أن يطلب منها أحد ذلك.